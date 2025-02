Projeto “Direito em Mãos” atende alunos da rede pública de ensino superior em Rondônia

O projeto “Direito em Mãos”, realizado pelo deputado federal, Maurício Carvalho, busca promover a democratização do acesso à educação jurídica e ao conhecimento dos direitos fundamentais para alunos da rede pública de ensino superior de Rondônia.

Uma das principais ações da iniciativa é a entrega gratuita do Vade Mecum, um dos principais materiais de estudos para estudantes e profissionais do Direito. O projeto teve início na Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e será expandido para as demais instituições de ensino superior em Rondônia.

Durante sua visita à UNIR, Maurício Carvalho conversou com os alunos e reforçou a importância do acesso à educação jurídica. “O direito é para todos. Todos e todas devem conhecer seus direitos. Por isso, me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, ouvir sugestões… Eu e toda a minha equipe, seja em Porto Velho ou em Brasília, estamos prontos para atender a todos vocês, que já buscam contribuir para uma sociedade melhor ao escolherem o Direito”, destacou o deputado.

Além de beneficiar diretamente os estudantes, o “Direito em Mãos” também tem como objetivo gerar um impacto positivo nas comunidades locais, promovendo uma maior compreensão jurídica e incentivando o exercício dos direitos de cidadania. Ao levar o Direito mais perto da população, o projeto contribui para a inclusão social e torna o conhecimento jurídico uma ferramenta mais acessível a todos os rondonienses.

Com essa ação, o parlamentar reafirma seu compromisso com a educação e o fortalecimento da cidadania, ajudando a capacitar as futuras gerações para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.