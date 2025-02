Bancada de Rondônia pede suspensão da concessão da BR-364 e cobra mais diálogo com a população

Preocupada com os impactos da concessão da BR-364, a bancada federal de Rondônia, nesta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, solicitou ao Ministro dos Transportes, Renan Filho, a suspensão ou o adiamento do processo de privatização da rodovia. O principal motivo é o alto valor do pedágio previsto, que pode ser um dos mais caros do país, sem que haja garantias de melhorias proporcionais para os usuários.

A BR-364 é fundamental para a economia e a mobilidade de Rondônia. É por ela que passam diariamente trabalhadores, estudantes, pacientes em busca de atendimento médico e a produção do agronegócio, que sustenta boa parte do estado. No entanto, o projeto atual prevê a duplicação de apenas pouco mais de 100 km, um investimento muito abaixo do necessário para garantir mais segurança e melhores condições de tráfego. Além disso, o prazo para a execução das obras pode chegar a oito anos, um tempo excessivo que pode gerar ainda mais transtornos para quem depende da rodovia.

Outro ponto que preocupa os parlamentares é a falta de diálogo com quem mais usa a BR-364. Prefeitos, vereadores, caminhoneiros, produtores rurais e representantes da sociedade não foram ouvidos de forma adequada, o que impede um debate mais justo sobre os impactos dessa concessão. Sem essa participação, fica difícil garantir que as decisões tomadas realmente atendam às necessidades da população.

“O projeto, como está, é inviável. Pedágio alto, poucas melhorias e falta de diálogo com quem realmente usa a rodovia. A bancada não vai aceitar cobranças sem entregas”, afirmou o coordenador da bancada federal de Rondônia, deputado Maurício Carvalho.

Diante disso, os deputados reforçaram ao ministro a necessidade de um debate mais amplo antes de qualquer medida definitiva. O objetivo é encontrar soluções que garantam mais segurança e eficiência na BR-364, sem impor custos abusivos para os cidadãos e sem comprometer o desenvolvimento econômico do estado.