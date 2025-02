Deputada Cláudia de Jesus defende fortalecimento da agricultura familiar na Comissão de Agropecuária

A Comissão de Agropecuária e Política Rural (CAPR) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou, nesta última terça-feira (25), sua primeira reunião do ano, abordando temas essenciais para o fortalecimento da agricultura familiar no estado.



O encontro contou com a presença da deputada Cláudia de Jesus (PT), que preside a comissão, o vice-presidente, deputado Cirone Deiró e outros parlamentares. Participaram também o superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Rosemberg Alves Pereira, e o assessor técnico Edilson Candido, que apresentaram detalhes sobre o novo edital do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).



A presidente da comissão reforçou o compromisso de debater propostas que beneficiem o setor produtivo de Rondônia, com atenção especial aos pequenos agricultores e cooperativas. "Nosso papel aqui é reconhecer e fortalecer a força do setor produtivo, da agricultura familiar e dos pequenos e médios produtores que garantem alimento na mesa dos rondonienses. Precisamos garantir que as políticas públicas cheguem a quem mais precisa", afirmou Cláudia de Jesus.



Os representantes da Conab destacaram que o edital do PAA está aberto e que associações e cooperativas podem inscrever seus projetos até o dia 20 de março. O programa destina recursos federais para a compra de produtos da agricultura familiar, incentivando a produção local e garantindo a distribuição de alimentos a instituições assistenciais. "Este é um momento decisivo para ampliar o alcance do programa e incentivar mais agricultores a participarem", ressaltou o superintendente Rosemberg. Para 2025, a Conab prevê um orçamento inicial de R$ 500 milhões para todo o país, com possibilidade de suplementação conforme a demanda.



Cláudia de Jesus enfatizou a relevância do PAA para o desenvolvimento rural e econômico do estado. "O PAA é uma política fundamental que não apenas fortalece a agricultura familiar, mas também assegura alimento de qualidade para quem mais precisa. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que mais agricultores tenham acesso a esses recursos e possam expandir suas produções", destacou a parlamentar.



A reunião também abordou a priorização de projetos de comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas, além de iniciativas voltadas às mulheres e jovens agricultores. Os critérios estabelecidos pelo governo federal visam fortalecer a inclusão produtiva desses grupos, promovendo o desenvolvimento sustentável.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar