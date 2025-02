Presidente Alex Redano solicita recuperação da RO-408 em Campo Novo de Rondônia

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), encaminhou uma indicação ao Poder Executivo, extensiva ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a recuperação urgente da RO-408, no trecho entre o município de Campo Novo de Rondônia e o distrito de Vila União.



A solicitação contempla serviços de patrolamento, encascalhamento e substituição de bueiros, uma vez que a via se encontra em estado crítico, especialmente no Km 06, onde as avarias têm tornado o tráfego praticamente inviável durante o período chuvoso. Segundo informações recebidas pelo parlamentar, a precariedade da estrada dificulta a locomoção dos moradores e compromete o transporte de mercadorias e insumos agrícolas.



"A RO-408 é uma via fundamental para a população de Campo Novo de Rondônia e do distrito de Vila União. As condições precárias da estrada têm colocado em risco a segurança dos moradores, além de dificultar o escoamento da produção agrícola, prejudicando a economia local. Por isso, estamos solicitando ao DER que execute com urgência os serviços necessários para garantir a trafegabilidade e a qualidade de vida da população", destacou o presidente Alex Redano.



O parlamentar ressaltou ainda que a recuperação da RO-408 beneficiará diretamente produtores rurais, comerciantes e estudantes que utilizam a estrada diariamente. "Essa ação não só melhora a mobilidade e segurança dos usuários, mas também fortalece a economia regional, garantindo que os produtores possam escoar suas colheitas com mais facilidade", acrescentou.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar