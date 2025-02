Delegado Lucas manifesta preocupação com concessão da BR-364 e

cobra revisão do projeto



Parlamentar parabenizou Crea por estudo para alertar impactos.



O deputado estadual Delegado Lucas (PP) utilizou a tribuna da Assembleia

Legislativa de Rondônia (Alero), nesta terça-feira (25), para manifestar

preocupação com o leilão de concessão da BR-364. O parlamentar destacou

que o atual projeto apresenta inconsistências, pode prejudicar a população do

estado e parabenizou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de

Rondônia (Crea-RO) sobre um estudo feito para alertar quanto aos impactos

negativos do atual projeto.



"Estamos acompanhando a discussão sobre a

concessão da BR-364, e da forma como essa licitação está sendo

encaminhada, o estado de Rondônia será prejudicado. Eu mesmo já fui vítima

de um acidente nessa rodovia, que é palco de diversas tragédias", alertou o

deputado.



Segundo o Delegado Lucas, um estudo inicial previa mais de 500 km de

duplicação, mas o projeto sofreu alterações e agora contempla apenas 107 km,

além da previsão de sete praças de pedágio no trecho concedido. "Isso é

injustificável.



Precisamos conclamar a população, porque os rondonienses

precisam ganhar com essa concessão e não perder. Apenas 100 km de

duplicação não é suficiente, destacou.



Nos últimos dias, o Crea-RO por meio do presidente Edison Rigoli e seus

engenheiros também tem se posicionado contra o atual modelo da

concessão da principal rodovia federal do estado. A entidade enviou

documentos a diversas autoridades, solicitando a suspensão do leilão marcado

para o dia 27 de fevereiro, próxima quinta-feira. A principal crítica é que os

pedágios serão cobrados antes da conclusão da duplicação, prejudicando a

população que depende da rodovia.



Para o parlamentar, é necessária uma revisão do projeto pelo Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para garantir uma concessão

justa. "Precisamos que o Dnit ouça esse grito de socorro e corrija esse projeto.



A segurança e a mobilidade da nossa população estão em jogo, concluiu

Lucas.





Texto: Jônatas Boni | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO