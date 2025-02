Semtas leva atendimento para o bairro Jardim Esmeralda

Com o objetivo de orientar a população em relação aos programas sociais disponíveis e atender a comunidade, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – Semtas, levou toda a sua estrutura para o bairro Jardim Esmeralda, na última sexta-feira, 21, a 1ª edição do projeto “Semtas em Ação.”

A ação contou com diversas atividades, como apresentações dos programas ofertados pela Secretaria e parceiros, o cadastro e recadastro Único, assim como informações e atualizações do Bolsa Família, bastante procurado pela comunidade local. A ação contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde – Semsau, onde fora oferecidas vacinas, aferição de pressão e atendimento médico.

A primeira dama enfatizou que essas ações vão continuar acontecendo no decorrer do ano. “Nossa intenção é aproximar cada vez mais os usuários, apresentar todos os serviços disponibilizados pela Semtas e tornando-a mais eficiente”, disse a primeira-dama e secretária da Semtas, Laís Selvita Barros Pinheiro de Oliveira.

O vice-prefeito Ricardinho Maia e sua esposa, Tamires Duran, prestigiaram a ação.