Aprovado projeto para construção de campo sintético na praça em Nova Estrela

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) anunciou a aprovação do projeto junto à secretaria de estado de obras e serviços públicos (SEOSP) para a construção de um campo sintético na praça Hermenegildo Ferreira Costa (MINÉ), no distrito Nova Estrela. A obra, que visa oferecer mais opções de lazer e esporte à comunidade local, será realizada com recursos de uma emenda do deputado estadual Cirone Deiró. O projeto atende a um pedido do vice-prefeito Alcides Rosa, residente de Nova Estrela.

A praça Hermenegildo Ferreira Costa, inaugurada em 2023, já é um importante espaço de convivência e lazer para a comunidade. Com pavimentação, iluminação, quadra de voleibol, playground de madeira, parquinho infantil com balanço, escorregador, gangorra e gira-gira, pergolado, lixeiras, sanitários coletivos, calçadas com piso e podotátil, a praça oferece uma infraestrutura de qualidade para os moradores de Nova Estrela. Com a adição do campo sintético, o local será ainda mais completo, proporcionando mais opções de atividades esportivas para jovens e adultos.

“A aprovação deste projeto é uma grande conquista para a nossa cidade e, especialmente, para o distrito de Nova Estrela. A Praça Hermenegildo Ferreira Costa já é um ponto de encontro da nossa comunidade, e com a construção do campo sintético, daremos mais uma opção de lazer e esporte para todos. Agradeço ao deputado Cirone Deiró pelo apoio e ao vice-prefeito Alcides Rosa, que tem se dedicado a buscar melhorias para Nova Estrela. Esta obra representa um investimento no bem-estar da população e no futuro da nossa cidade.”, destaca Aldo Júlio, prefeito.

“Estamos muito felizes com a aprovação do projeto. Este é um pedido antigo da comunidade, e com o apoio do prefeito Aldo Júlio e do deputado Cirone Deiró, conseguimos tornar esse sonho realidade. A praça já é um local de lazer e agora, com a construção do campo, será um ponto de encontro ainda mais atrativo para todas as idades. Agradeço a todos que apoiaram essa iniciativa e estou ansioso para ver a alegria da comunidade quando o campo estiver pronto para ser utilizado.”, comemora Alcides Rosa.