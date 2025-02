Prefeitura de Jaru realiza manutenção em diversas ruas do município

Durante essa semana, a prefeitura de Jaru, através de equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, realiza mais uma ação do cronograma de manutenção e recuperação de vias pavimentadas do município.

Desta vez, foram contempladas as ruas Maranhão no setor 05, Afonso José no setor 01, e avenida JK, marginal da Br 364.

O prefeito Jeverson Lima ressaltou que a operação faz parte do cronograma regular de trabalhos da Prefeitura e tem o objetivo de manter as vias públicas da cidade sempre em bom estado de conservação. “As ações acontecem de forma contínua, para que o trânsito ocorra com fluidez, e a população transite sempre em segurança”, explicou.