Presidente Alex Redano, recebe membros do Ministério Público de Rondônia

Na manhã desta terça-feira (25), o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), deputado Alex Redano (Republicanos), recebeu a visita institucional de membros do Ministério Público de Rondônia (MPRO). O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo entre os poderes e discutir ações para aprimorar a atuação conjunta em prol da sociedade rondoniense.



Participaram da reunião o procurador-geral de Justiça do MPRO, Dr. Alexandre Jésus de Queiroz Santiago; o subprocurador-geral de Justiça Administrativo, Dr. Marcelo Lima de Oliveira; o secretário-geral e promotor de Justiça, Dr. Thiago Lopes Nunes; e a chefe de gabinete do PGJ e promotora de Justiça, Dra. Flávia Shimizu Mazini. Durante o encontro, foram debatidas pautas institucionais e a necessidade de fortalecer parcerias entre a Assembleia Legislativa e o Ministério Público, visando maior eficiência nas ações voltadas ao bem-estar da população.



O presidente Alex Redano ressaltou a importância do MPRO na fiscalização e cumprimento das leis, destacando que a cooperação entre as instituições é essencial para garantir transparência e responsabilidade na administração pública. “O Ministério Público tem um papel fundamental na fiscalização dos atos administrativos, e essa aproximação institucional contribui para que Rondônia avance de forma responsável e comprometida com a população”, afirmou Alex Redano.



O procurador-geral de Justiça, Dr. Alexandre Jésus, destacou a relevância do relacionamento institucional entre os poderes para a promoção de benefícios concretos à sociedade. “Nosso propósito é atuar em harmonia com os demais poderes, sempre baseados na legalidade e no interesse público”, enfatizou.



O encontro reforçou o compromisso da Assembleia Legislativa e do Ministério Público com a busca por soluções que garantam justiça, transparência e desenvolvimento para Rondônia.



Texto: Mateus Andrade / Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALERO