Presidente Alex Redano solicita instalação de tubos na RO-458 para garantir infraestrutura e segurança no Distrito de Triunfo

O Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), solicitou ao Diretor Geral do DER, Coronel Éder Fernandes, a instalação de três tubos de grande porte na RO-458, no trecho que liga o Distrito de Triunfo à cidade de Alto Paraíso. A demanda prevê a implantação de tubos com 2 metros de altura por 12 metros de comprimento, buscando solucionar problemas estruturais na rodovia e garantir mais segurança para motoristas e moradores.



A RO-458 é uma via estratégica para o desenvolvimento econômico local, pois facilita o transporte de mercadorias, insumos e produtos agropecuários, além de ser um importante corredor de mobilidade para a população. No entanto, a falta de manutenção adequada e as condições precárias da estrada comprometem a trafegabilidade, especialmente em períodos de chuva, quando o trecho pode



Infraestrutura para o desenvolvimento regional



Segundo o deputado Alex Redano, a instalação dos tubos é fundamental para a drenagem eficiente da via, provocando erosões e alagamentos que podem comprometer a segurança dos usuários da BR-458. “Essa solicitação é um pedido dos moradores e produtores rurais da região, que enfrentam dificuldades no tráfego devido às más condições da estrada. Estamos trabalhando para garantir que essa melhoria seja realizada, com conforto mais segurança e qualidade de vida para todos”, afirmou



Além de beneficiar diretamente os motoristas e produtores rurais, a melhoria da BR-458 também impacta positivamente o transporte escolar, que muitas vezes é prejudicado pelo contato da precariedade da estrada, dificultando o acesso de crianças e adolescentes às escolas.



Seguiremos cobrando essa demanda para que o serviço seja realizado o mais breve possível. Nosso compromisso é com o desenvolvimento de Rondônia e com a necessidade de infraestrutura para garantir o crescimento de nossas cidades. Pontuou Redano.

Foto: Assessoria Parlamentar