Delegado Camargo entrega 38 veículos para atender as Apaes em Rondônia

Na manhã desta quarta-feira (26), o deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) fez a entrega de 38 veículos destinados a atender as Associações de Pais Amigos dos Excepcionais (Apaes) de Rondônia. O evento aconteceu na sede da Apae no município de Ariquemes, reduto eleitoral do deputado. Prestigiaram a cerimônia, o deputado estadual Luizinho Goebel, a Secretária de Assistência Social (Seas), Luana Rocha, autoridades estaduais, municipais, comunidade atendida pelas Apaes, convidados e o público em geral.



Os recursos para a compra dos veículos são provenientes de emenda parlamentar da bancada Endireita Rondônia, por meio de termo de fomento celebrado entre a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e a Federação das Apaes de Rondônia, no valor de R$ 4,3 milhões, e de acordo com o deputado, esse beneficio visa ampliar a mobilidade e acesso das pessoas atendidas pelas Apaes a tratamentos, atividades educativas e sociais em diferentes regiões do Estado.



O deputado estadual Delegado Camargo fez questão de ressaltar que o gabinete parlamentar, tanto na Assembleia Legislativa, como em Ariquemes, conta com servidores portadores de deficiência. “Eu desejo a inclusão social em todas áreas, em todos os momentos e para todas as pessoas”, disse. Bastante emocionado, o deputado agradeceu a presença de cada um e enfatizou que todo o trabalho realizado ate aqui, é obra de Deus na vida dele. “Essa ação vai muito além da entrega de veículos. Nosso objetivo é garantir mais mobilidade, inclusão e oportunidades para todos. Na sequência, o padre Luis Mazzochini benzeu todas as chaves, e um a um os veículos foram entregues as entidades. O termo de cessão de uso também foi assinado.



A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) é uma sociedade civil, filantrópica, de natureza cultural, educacional e assistencial. O objetivo das Apaes é promover ações de prevenção, diagnóstico, reabilitação, tratamento e inclusão social de pessoas com deficiência. A instituição oferece educação especial e estrutura para tratamento de deficientes físicos e intelectuais. Todas as Apaes de Rondônia serão contempladas, com um veiculo da marca Citroen Aircross, automático, com sete lugares.



Ao falar, o deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) lembrou das dificuldades enfrentadas por todos aqueles que atuam em defesa das pessoas com deficiência. Afirmou que a Apae é uma entidade íntegra e abençoadora, pois acolhe e cuida de pessoas mais que especiais. Parabenizou o deputado Camargo por ter abraçado essa bandeira e que os resultados chegam. “Isso que acontece aqui é um presente para nossas Apaes, e não existe nada mais prazeroso e satisfatório do que ajudar o próximo”, pontuou Goebel.



A Secretária da Seas, Luana Rocha, destacou o trabalho do deputado por uma causa nobre. Que essa ação traz dignidade as pessoas e as famílias que precisam e são atendidas diariamente. Afirmou que a secretaria esta atenta e atuando em parceria com os parlamentares para a liberação das emendas.



A Coordenadora Estadual da Familia “Apaiana”, Marinês Gomes, falou da alegria em receber os veículos para atender essa comunidade. Disse que todas as pessoas assistidas pelas Apaes terão um atendimento diferenciado, com mais qualidade, inclusão, acessibilidade e igualdade.



O auto defensor estadual e nacional das Apaes, Gustavo da Silva, destacou que o mandato é passageiro, mas que essas ações ficam para sempre. “O senhor deputado Camargo, deixa sua marca registrada na história das Apaes, transformando o legado de 38 entidades em Rondônia.



A presidente da Apae em Ariquemes Iria de Fátima, que faz parte do movimento em defesa da pessoa com deficiência há mais de 40 anos, disse que a luta em busca por transporte sempre foi um problema, mas que no passado era ainda pior. “Hoje vivemos outra realidade, a maioria das Apaes tem ônibus, vans e prédios, tudo isso, por conta de parcerias como esta”.



A presidente da Federação das Apaes de Rondônia, Marizete Souza de Paula, falou da luta diária da entidade para conquistar benefícios e conseguir prestar um melhor serviço a comunidade, permitindo o fortalecimento das instituições que oferecem atendimentos essenciais a sociedade.



Ilda Salvatico, atual 2.a secretaria da Federação Nacional das Apaes, declarou que ao longo de seus 75 anos de vida, sempre se manteve de pé em busca e defesa dos menos favorecidos, daqueles que eram esquecidos, mas que hoje essa realidade mudou, e as pessoas que precisam de atendimento especializado são vistas com os olhos do coração, assim como faz o deputado Delegado Camargo. “Essa ação vai melhorar a qualidade de vida de pessoas carentes, necessitadas de atendimento especializado, e o mais importante, a valorização da dignidade da vida humana”, frisou Ilda.



Durante fala, o presidente da Câmara de Vereadores de Ariquemes, Felipi Roziqui disse como é importante ter pessoas com visão ampliada e humana para o próximo, se referindo ao deputado Camargo e suas ações em beneficio dos mais necessitados.



O vice-prefeito de Ariquemes André Rossetto elogiou o trabalho executado pelas Apaes em todo estado. Disse que os funcionários das entidades são seres abnegados, que dedicam suas vidas em prol da melhoria da qualidade de vida do próximo. “Parabéns deputado Rodrigo Camargo, vemos seu empenho e dedicação, isso faz diferença na vida de centenas de famílias”,disse.



