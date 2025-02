Ismael Crispin celebra os 120 anos do Rotary no Brasil e destaca atuação em São Miguel do Guaporé

Na sessão ordinária desta terça-feira (25), o deputado Ismael Crispin (MDB) fez uso da tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia para prestar uma homenagem ao Rotary Club Internacional, instituição reconhecida mundialmente pelo seu trabalho social e humanitário.



Em seu discurso, Crispin destacou a relevância do Rotary, que atua há mais de 120 anos no Brasil, promovendo ações voltadas para a paz, combate a doenças, fornecimento de água potável, saúde materno-infantil, apoio à educação, desenvolvimento econômico e proteção ao meio ambiente.



ROTARY EM SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ



O deputado também mencionou a forte presença da instituição em São Miguel do Guaporé, onde o Rotary está ativo há 28 anos, desde 1997. No último dia 23 de fevereiro, em celebração ao aniversário da entidade, foi realizada uma programação especial na cidade, que contou com a participação da Polícia Militar, do Detran e da Prefeitura Municipal, além de um grande passeio ciclístico que mobilizou a comunidade.



Crispin fez questão de parabenizar Vanderlei de Souza, presidente do Rotary Club de São Miguel do Guaporé, pelo empenho e dedicação à causa, ressaltando o impacto positivo da instituição na sociedade. "Quero aproveitar para parabenizar o presidente do Rotary em São Miguel, que é nosso amigo, mas, acima de tudo, fazer um reconhecimento a uma instituição que, assim como a Assembleia Legislativa, luta para que a sociedade tenha dias melhores", declarou o deputado.



Por fim, o parlamentar reforçou a importância de valorizar instituições que desempenham um papel fundamental na transformação social e destacou que o Rotary Club tem sido um parceiro essencial na construção de um mundo melhor.





Texto: Laila Moraes

Foto: Assessoria Parlamentar