Deputado Nim Barroso entrega equipamentos a produtores de Governador Jorge Teixeira

No último fim de semana, no município de Governador Jorge Teixeira, o deputado estadual Nim Barroso (PSD) realizou a entrega de mais equipamentos adquiridos por meio de emenda parlamentar de sua autoria. Desta vez, a Associação dos Produtores Rurais de Nova Esperança (Asprune), localizada na Linha 623, km 57, foi contemplada com R$ 332.500,00 um recurso solicitado pelo ex-vereador Jean do Beto.



Para o deputado Nim Barroso, é fundamental apoiar as associações e fortalecer a agricultura familiar. "A associação desenvolve um trabalho essencial e precisa desse suporte para manter suas atividades, garantindo o fortalecimento da economia do nosso estado. Nosso mandato está sempre à disposição para contribuir com esse setor tão importante", afirmou o parlamentar.



Foto: Reprodução/ALE-RO

A cerimônia de entrega contou com a presença de diversas autoridades, que destacaram e agradeceram o trabalho do deputado Nim Barroso. Entre os presentes estavam o prefeito Gilmar Tomaz (PP), os vereadores Roberto da Agricultura (PP), Uenis da Agricultura (MDB) e Noélia (MDB), além de várias lideranças da região.



O vice-presidente da Associação Rio Tamanduá, da Linha 644, Joelson Carvalho, também celebrou a iniciativa e reconheceu a atuação do deputado em prol dos produtores rurais. "O deputado trabalha em defesa da agricultura familiar, fortalecendo quem mais produz no campo", destacou.



Texto: Natalino Ferreira Soares / Jornalista

Foto: David Lucas