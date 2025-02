Deputados analisam projeto que prioriza pessoas com câncer no agendamento de consultas e exames; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 3809/24 , que concede prioridade no atendimento e na marcação de consultas, exames e tratamentos para as pessoas com suspeita ou diagnóstico de câncer.

De autoria do deputado Gilvan Maximo (Republicanos-DF), o projeto tem parecer favorável do deputado Fausto Pinato (PP-SP), que fez apenas ajustes de técnica legislativa.

