Deputado Camargo recebe representantes da Associação de Pais e Professores do IFRO Ariquemes

O deputado Delegado Camargo recebeu, em seu gabinete, representantes da Associação de Pais e Professores do IFRO Campus Ariquemes, que solicitaram apoio para a captação de recursos destinados a custear o transporte de alunos e profissionais da instituição.



Participaram da reunião a presidente da associação, Damaris Nienke, e Neucy Damaceno, mãe de um aluno. As representantes destacaram as dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar para manter o serviço de transporte, essencial para garantir a continuidade das atividades acadêmicas e o acesso seguro dos estudantes ao campus.



Durante o encontro, o deputado Delegado Camargo reforçou seu compromisso em buscar soluções efetivas para viabilizar os recursos necessários. “A educação precisa de apoio constante. O transporte escolar é fundamental para garantir que os alunos tenham acesso ao ensino de qualidade. Vamos trabalhar para que essa demanda seja atendida e o serviço não seja interrompido”, afirmou o parlamentar.



A iniciativa reforça a atuação do deputado em ouvir as demandas da comunidade e mobilizar esforços para assegurar que os estudantes do IFRO Ariquemes possam continuar seus estudos sem obstáculos relacionados ao transporte escolar.

Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar