Deputado Alan Queiroz solicita a realização de obras na linha que liga o município de Urupá ao distrito de Nova Aliança

Para oferecer vias com as condições ideais de trafegabilidade para a população, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao Governo de Rondônia, em extenso ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), que realize com urgência, o serviço de obras de recuperação, levantamento de pista e encascalhamento da linha que liga o município de Urupá ao distrito de Nova Aliança.



Atender estas necessidades e demandas é uma forma de promover qualidade de vida aos rondonienses, contribuindo significativamente com o desenvolvimento da região, o que é um fator muito importante para o contínuo crescimento do estado de Rondônia. Além disso, rodovias em perfeito estado garantem a segurança de quem as utiliza diariamente.



O deputado destaca que as obras não são apenas uma questão de infraestrutura, mas de segurança e qualidade de vida para todos os rondonienses que utilizam a rodovia. “Precisamos garantir que nossas rodovias estejam em condições ideais para o tráfego, pois isso não só facilita a mobilidade, mas também promove o bem-estar de nossos cidadãos. Atender a essas demandas é assegurar o contínuo desenvolvimento da nossa região, contribuindo significativamente para o crescimento do nosso estado”, disse.



A solicitação do parlamentar atende à demanda apresentada pela população local, como forma de promover a melhoria da trafegabilidade de pessoas, mercadorias e da produção dos distritos e região. Com essas melhorias, todos os rondonienses se beneficiarão de estradas mais seguras e acessíveis, o que reflete um compromisso com o bem-estar da população e o progresso do estado.



Texto: Jorge Fernando / Jornalista

Foto: Alexandro Nino