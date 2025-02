Projeto aumenta pena e torna hediondos crimes de compra e venda de votos

O Projeto de Lei 4083/24, do deputado Kim Kataguiri (União-SP), aumenta pena para os crimes de compra e venda de votos e os torna hediondos. O texto tramita na Câmara dos Deputados.

A proposta aumenta a pena atual de até 4 anos de prisão, prevista no Código Eleitoral , para um total de 5 a 10 anos.

A pena ainda pode aumentar para:

até 13 anos se o crime for cometido por candidato, pessoa ligada à campanha ou agente público; ou

até 16 anos se for contra eleitor de classe economicamente vulnerável.

O projeto também inclui a prática na Lei de Crimes Hediondos se ele tiver sido cometido contra eleitor vulnerável ou por agente público em cargo de direção.

Improbidade

Finalmente, o texto altera a Lei de Improbidade Administrativa para prever para o infrator as penalidades de:

perda da função pública;

suspensão dos direitos políticos por 8 a 12 anos;

multa de até 20 vezes o valor da remuneração do infrator;

proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios fiscais ou de crédito, direta ou indiretamente, por 10 anos.

Segundo Kataguiri, as sanções aplicadas não têm sido suficientes para inibir a prática de compra e venda de votos. “A escolha por sanções mais rigorosas tem como objetivo não apenas punir, mas também prevenir e desestimular a compra de votos, reforçando o compromisso com a integridade do processo eleitoral”, disse.

Próximos passos

A proposta será analisada pelas comissões de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o Plenário.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.