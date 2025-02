Deputado Ribeiro do Sinpol entrega ambulância em Porto Velho

Reforçando a saúde da população de Porto Velho, o deputado Ribeiro do Sinpol (PRD), realizou a entrega de uma ambulância, que será utilizada na Unidade de Pronto Atendimento Drº José Adelino, na zona leste.



O deputado Ribeiro do Sinpol, no ano passado recebeu uma comissão de moradores da zona leste da capital que apontaram dificuldades enfrentadas pela comunidade, entre elas, o transporte de pacientes de urgência e emergência para demais hospitais. Segundo relatos, à espera de uma ambulância durava até 3 horas, o que resultava em riscos à vida destes pacientes.



Sensibilizado pela realidade da população, o parlamentar destinou emenda parlamentar no valor de R$ 358.901,50 para aquisição da ambulância, que foi entregue na segunda-feira (17), para a Prefeitura de Porto Velho.



Foto: Reprodução/ALE-RO



O prefeito, Léo Moraes, agradeceu ao parlamentar que buscou reforçar a saúde da capital. “A ambulância chega em boa hora, pois é fundamental para fazer a transferência, para fazer esse tratamento humanizado e digno a quem precisa. Afinal, costumamos dizer que quem passa por enfermidade tem pressa, não pode esperar”, afirmou Léo Moraes.



Ribeiro ressaltou que essa ação faz parte do seu esforço contínuo para melhorar a qualidade do atendimento à saúde na capital. Ele destacou a importância de renovar e fortalecer o sistema de saúde, buscando sempre atender às necessidades urgentes da população.



A solenidade de entrega aconteceu no prédio do Relógio, sede do Executivo Municipal, e contou com a presença do prefeito, vice-prefeita e do titular da Secretaria Municipal de Saúde, Jaime Gazola.





Texto: Anderson Nascimento / Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar