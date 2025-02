Deputada Cláudia de Jesus alerta para aumento dos casos de violência contra mulher

Como o fortalecimento das campanhas de divulgação e a capacitação dos profissionais do ligue 180 vêm transformando a rede de apoio, Rondônia registrou um aumento de 80,6% nos atendimentos a mulheres em 2024 – 3.922 ligações contra 2.171 no ano anterior – evidenciando como o aprimoramento do serviço tem estimulado a denúncia e a busca por proteção.



Em meio a esse cenário, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) tem se destacado na defesa dos direitos das mulheres. A parlamentar contribuiu para a aprovação de medidas importantes, como a Lei 5.972/25, que institui o Calendário da Mulher em Rondônia e destaca datas essenciais, como o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio (25 de março), e a Lei 5.954/25, que impõe a obrigatoriedade para condomínios residenciais comunicarem qualquer indício de violência doméstica contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos.



"Estamos firmes na luta por uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres, fortalecendo as redes de apoio e aprimorando a legislação para combater a violência", afirmou Cláudia de Jesus que integra a Comissão de Defesa Dos Direitos da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso do Poder Legislativo.



No ano passado, a deputada esteve em Brasília dialogando com ministros do governo Lula sobre temas estratégicos, que incluíram a promoção da igualdade racial, ações para a saúde, reforma agrária, regularização fundiária e a construção da Casa da Mulher Brasileira em Porto Velho e Ji-Paraná – iniciativa que visa oferecer abrigo e suporte a mulheres em situação de violência, com ou sem a presença de seus filhos.



Texto: Cristiane Abreu / Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO