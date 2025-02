Delegado Camargo entrega 38 veículos às APAEs no município de Ariquemes

A cidade de Ariquemes sediará, no próximo dia 26, um evento voltado à inclusão e acessibilidade. Na ocasião, o deputado Delegado Camargo (Republicanos) realizará a entrega oficial de 38 veículos destinados às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) de Rondônia, resultado de uma emenda parlamentar no valor de R$ 4,3 milhões.



A cerimônia ocorrerá na sede da Apae Ariquemes, localizada na Avenida Tabapuã, setor 04, nº 4120, a partir das 9h. O evento contará com uma programação especial para marcar a iniciativa, que visa ampliar a mobilidade e o acesso das pessoas atendidas pelas APAEs a tratamentos, atividades educativas e sociais em diferentes regiões do estado.



De acordo com o deputado Delegado Camargo, a entrega dos veículos representa um avanço significativo na promoção da inclusão social. “Essa ação vai muito além da entrega de veículos. Nosso objetivo é garantir mais mobilidade, inclusão e oportunidades para todos. Todas as APAEs de Rondônia serão contempladas, ampliando o alcance do benefício em cada região do estado”, afirmou o parlamentar.



O evento reunirá autoridades locais, representantes das APAEs, famílias e a comunidade em geral, reforçando o compromisso com o fortalecimento das instituições que oferecem serviços essenciais à sociedade.





Texto: Jocenir / Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar