Curso de brigadista prepara profissionais para combate às queimadas em Vilhena

O Governo de Rondônia, em parceria com a Prefeitura de Vilhena, concluiu na última sexta-feira, 21, um curso de formação de brigadistas para fortalecer a prevenção e o combate a incêndios florestais no município. A capacitação foi conduzida pelo 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Vilhena (SGBM) e pela Defesa Civil.

A iniciativa integra o plano estadual de preparação para emergências, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC). O programa abrange os 52 municípios do estado, incluindo aqueles que não possuem unidades do Corpo de Bombeiros.

Em Vilhena, o treinamento teve início na segunda-feira,17, e totalizou 50 horas, combinando aulas teóricas, avaliações e práticas. Ao todo, 21 alunos participaram da formação.

Conforme o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Clark Batista, a iniciativa surgiu a partir do aumento expressivo das queimadas no último ano. Desta forma, o estado e municípios têm intensificado as ações preventivas para reduzir impactos ambientais e sociais.

Além de capacitar os profissionais, o curso antecede a abertura de um processo seletivo para contratação temporária de brigadistas, fortalecendo a força-tarefa no combate aos incêndios. “Com esse treinamento, os participantes estarão aptos a concorrer no processo seletivo”, destacou o coordenador.