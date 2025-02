Vereador Ricardo Stevanelli destaca compromisso de Jean Oliveira com a saúde de Seringueiras

O vereador Ricardo Stevanelli, do município de Seringueiras, utilizou a tribuna da Câmara Municipal para demonstrar sua gratidão ao líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Jean Oliveira (MDB), pela destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 875.792,71 (oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos) para a aquisição de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Fiorindo Vicenci.

Durante seu discurso, o parlamentar fez uma brincadeira ao recolher um papel que havia caído no chão, associando o peso do documento ao montante significativo destinado à saúde pública. “Volta aqui. Sabe por que esse papel caiu? Pesado, pesado, pesado! Quero agradecer ao deputado Jean Oliveira, por ter destinado esse recurso que já está na conta da prefeitura para a aquisição de medicamentos: R$ 875.792,71. Deputado Jean, aquele abraço! Seringueiras agradece de coração. Hoje eu posso dizer, em nome da população, que estamos muito felizes com esse recurso de quase R$ 900 mil. Agradecemos por olhar pelo nosso município. Jean Oliveira é o novo parceiro de Seringueiras”, destacou o vereador Ricardo Stevanelli.

O deputado Jean Oliveira também comentou sobre a destinação do recurso, reforçando seu compromisso com a saúde da população seringueinenses. “Nosso trabalho é garantir que os municípios tenham condições de oferecer atendimento de qualidade à população. Saúde sempre será prioridade! Seringueiras pode contar comigo para continuar trazendo investimentos que melhorem a vida das pessoas”, afirmou o parlamentar.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar