Deputado Dr. Luís do Hospital prestigia a 4ª edição do Trilhão Jaruense

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital marcou presença neste domingo (23) na 4ª edição do Trilhão Jaruense, evento que reuniu pilotos e amantes do motocross para uma trilha repleta de emoção e desafios no município de Jaru. Apoiador do evento, o parlamentar reforçou a importância do incentivo ao esporte e à cultura off-road na região.



Assim como nas edições anteriores, o Trilhão Jaruense atraiu centenas de motociclistas e visitantes, consolidando-se como uma das principais competições de aventura do estado. A largada aconteceu em um ponto de concentração no centro da cidade, e o percurso desafiador, composto por trilhas, subidas íngremes e obstáculos naturais, exigiu técnica e resistência dos pilotos, tornando o evento ainda mais emocionante.



O deputado Dr. Luís do Hospital destacou que eventos esportivos como o Trilhão Jaruense fortalecem não apenas a prática do motocross, mas também o turismo, a economia local e a integração entre os participantes.



"É uma grande satisfação apoiar um evento que reúne esportistas e apaixonados por trilhas. O esporte é saúde, lazer e desenvolvimento para a nossa região. Continuaremos incentivando iniciativas como essa, que movimentam Jaru e proporcionam momentos de adrenalina e confraternização", afirmou o parlamentar.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar