Obras da pista de skate e quadra de basquete 3x3 na Praça Genival Nunes estão quase concluídas

Muito em breve, os apaixonados por skate, patins e basquetebol contarão com um espaço amplo e moderno para praticar suas manobras e arremessos. As obras do novo Skate Park e da quadra de basquete 3x3, localizadas na Praça Genival Nunes, estão em fase final e já atingiram 95% de execução.

De acordo com Allan Fernando Lira, engenheiro da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan), responsável pelo acompanhamento da obra, a última etapa está em andamento e envolve a instalação da rede elétrica. O investimento no projeto é de R$ 470 mil, viabilizados através de emenda do ex-deputado federal Expedito Neto e contrapartida do município. As intervenções tiveram início em julho do ano passado e devem ser concluídas nos próximos dias.

Conforme o projeto, o Skate Park conta com uma pista street e uma mini rampa, oferecendo estrutura adequada para skatistas e patinadores experientes e iniciantes. Já a quadra segue as dimensões oficiais para a prática do basquete 3x3, modalidade que tem ganhado cada vez mais popularidade.

Além da conclusão das obras principais, está prevista a realização de um aditivo para a construção de um novo palco destinado a eventos culturais e à Batalha de Hip Hop, fortalecendo ainda mais o cenário esportivo e cultural da cidade.