Presidente Alex Redano solicita instalação de telhado no 2º BPM em Alvorada do Oeste

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou uma indicação ao Poder Executivo, com extensão à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), solicitando a instalação de telhado no 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM) no município de Alvorada do Oeste.



A proposição surge em resposta às condições precárias da unidade, que teve sua estrutura de telhado severamente comprometida devido às fortes ventanias que atingiram a região. Segundo informações recebidas pelo parlamentar, a falta de cobertura tem impactado diretamente na conservação do patrimônio público e na qualidade das condições de trabalho dos policiais militares.



Foto: Reprodução/ALE-RO

"A estrutura adequada é fundamental para garantir a segurança e a qualidade do trabalho desempenhado pelos servidores que atuam no batalhão. Nossa indicação busca assegurar que esses profissionais tenham condições dignas para desempenhar suas funções com eficiência e dedicação", destacou Alex Redano.



A instalação do telhado no 2º BPM de Alvorada do Oeste é considerada uma medida urgente para evitar danos estruturais mais graves e garantir a proteção do efetivo policial e de equipamentos essenciais para a segurança da população local. Agora, a indicação segue para análise do governo estadual e da Sesdec, com expectativa de que seja atendida o mais breve possível.



Texto: Mateus Andrade / Jornalista

Fotos: Assessoria Parlamentar