Deputado Cássio Gois prestigia entrega do Prêmio ConCafé 2024 em Rolim de Moura

O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), realizou no último sábado (22), a solenidade de entrega do Prêmio ao Vencedor do 9º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade dos Cafés de Rondônia - ConCafé. O evento ocorreu na propriedade do vencedor, o produtor Altivo Eduardo Berdes, localizada na Linha 204, Km 12, Lado Sul, Chácara Santo Antônio, no Município de Rolim de Moura, e contou com a presença do deputado estadual Cássio Gois (PSD).



O deputado Cássio Gois destacou a importância do evento e parabenizou a família do senhor Altivo, responsável pela marca Al Café, grande vencedora do ConCafé 2024. O parlamentar compartilhou a alegria de participar da cerimônia e ressaltou o talento e a dedicação dos produtores rondonienses. "Parabéns à família do senhor Altivo Eduardo Berdes, da marca Al Café, grande vencedora do ConCafé 2024. Essa conquista é fruto do talento e dedicação de quem coloca Rondônia em destaque no cenário do café", afirmou Gois.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Cássio Gois tem se destacado por seu compromisso com o desenvolvimento agrícola e social de Rondônia, sendo autor de leis que fortalecem a cafeicultura e incentivam a produção de qualidade. Ele é responsável pela Lei 5566/2023, que instituiu a “Política Estadual de Incentivo à Produção de Café de Qualidade no Estado de Rondônia", e pela Lei N° 5.804/2024, que prioriza a aquisição de café torrado em grão e café torrado moído da espécie Café Robusta Amazônico, proveniente da agricultura familiar e de empreendedores rurais do estado. Ambas as leis foram apresentadas durante a Rondônia Rural Show Internacional 2023 e 2024, respectivamente, em Ji-Paraná, consolidando-se como uma importante ferramenta para valorizar o café produzido em Rondônia.



Além disso, Gois investiu mais de 10 milhões de reais em projetos voltados para a agricultura familiar, beneficiando pequenos produtores e associações em diversos municípios, e destinou 10 tratores para fortalecer a capacidade produtiva das comunidades rurais. Já em Rolim de Moura, o parlamentar investiu 1 milhão e 200 mil reais em iniciativas que unem agricultura e saúde, contando com a parceria da vereadora Cida da Saúde (PSD) e o apoio do prefeito Aldo Júlio (União).



Segundo Gois, “essas ações e leis reforçam o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a promoção da agricultura familiar em Rondônia”, finalizou.



Texto: Marcelo Negrão / Jornalista

Fotos: Ailton Jr. / Assessoria Parlamentar