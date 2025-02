Impactos da Duplicação da BR-364 em Ji-Paraná é discutida na ACIJIP

A Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná (Acijip) recebeu o senador e presidente da Comissão de Infraestrutura em Brasília, Confúcio Moura (MDB), recentemente, para debater os impactos e demandas com a duplicação da BR 364. A reunião contou com a presença do prefeito Affonso Cândido, representantes políticos e institucionais do município, empresários de diversos segmentos e equipe técnica do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O encontro discutiu as mudanças na legislação na instalação do anel viário e as transformações que devem ocorrer no perímetro urbano da cidade. Na reunião foi apresentado o projeto e os benefícios tanto econômico, como logístico que a mudança pode trazer para a segunda maior cidade do estado de Rondônia. Debateu que a transferência da administração do anel viário, que era do governo do estado, passou para gestão federal sem um ato solene formalizando a ação.

Um documento formalizando algumas questões e reivindicações foi entregue ao senador Confúcio Moura para que possa avaliar as consequências e também as melhorias sugeridas. O debate demonstrou a preocupação e empenho de vários representantes em iniciativas que devem valorizar e ampliar o desenvolvimento econômico e de infraestrutura em Ji-Paraná.

Além do senador e presidente da Comissão de Infraestrutura, Confúcio Moura, o encontro contou com o Prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido, superintendente Regional do DNIT, André Santos, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Elias Pereira, chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Jussigle Rodrigues, 1ºSGBM/3ºGBM do Corpo de Bombeiros, Viviane Aparecida de Oliveira da silva, sub-comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), Fernando Santos Souza, presidente da Subseção de Ji-Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Douglas Wagner, engenheiro da empresa Meta, César Rodrigues, a presidente da Associação de Contadores de Ji-Paraná (Acejipa), Juliana Cazaroto, e empresários de Ji-Paraná.

A Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP) foi representada pelos vereadores Marcelo Lemos (Republicanos), Márcio Freitas (PL), Ademira Scopony (PSD), Joziel de Brito (MDB), Weslei Brito (PL), Wanderson “Bença” (PRTB), Wilian Cândido (Republicanos), e o ex-verador Bruno Carvalho. Participou o secretário municipal de Planejamento (Semplan), Renato Fuverki, e o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT), Oribe Júnior.