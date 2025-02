Deputada Cláudia de Jesus incentiva participação da sociedade nas propostas do PAA

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu, na última terça-feira (18), o prazo para o recebimento de propostas de participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS). A iniciativa visa fortalecer a agricultura familiar e garantir a distribuição de alimentos para comunidades em situação de vulnerabilidade. As organizações interessadas podem enviar seus projetos até o dia 20 de março de 2025.



A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) destacou a importância do programa para os agricultores familiares de Rondônia e enfatizou a necessidade de ampla adesão das cooperativas e associações do estado. "Essa é uma oportunidade valiosa para os agricultores familiares ampliarem sua produção e garantirem a comercialização de seus produtos com segurança. O PAA não apenas fortalece a economia local, como também assegura a alimentação de quem mais precisa. Estamos trabalhando para que o maior número possível de produtores participe e se beneficie desse programa," afirmou a parlamentar.



Sobre o programa



O PAA destinará R$ 500 milhões para execução em todo o Brasil, e cada projeto pode solicitar até R$ 1,5 milhão, respeitando o limite individual de R$ 15 mil por agricultor participante. O programa também prevê cotas específicas para povos indígenas, comunidades quilombolas e agricultores assentados.



As propostas devem ser submetidas pelo aplicativo "PAANet Proposta TPAF/Doação Versão 3.15", disponível no site da Conab. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Superintendência Regional da Conab em Rondônia.



Fonte: Cristiane Abreu / Jornalista

Foto: Fabricia Lopes / Assessoria parlamentar