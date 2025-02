Dra. Taíssa entrega van odontológica e ambulância para Nova Mamoré

Na segunda-feira (19), um sorriso de esperança e um alívio para muitos moradores de Nova Mamoré. A deputada estadual Dra. Taissa Sousa (Podemos) entregou oficialmente uma ambulância e uma van odontológica, com um recurso destinado de R$ 978 mil. Para quem vive nas áreas mais distantes, essas aquisições significam mais do que transporte ou serviços médicos, é a garantia do atendimento mais digno e próximo de casa, onde a falta de acesso à saúde muitas vezes limita as possibilidades de tratamento especializado. Além disso, foram adquiridos vários materiais hospitalares que fortalecerão ainda mais a estrutura de atendimento.



A ambulância, que será usada no transporte de pacientes em situações de emergência, e a van odontológica, que levará atendimento especializado às comunidades mais afastadas, chegam de encontro às necessidades da população.



O morador Leandro Silva, emocionado, expressou sua gratidão pela ação da deputada. "A Dra. Taissa tem sido atuante, não só na saúde, mas em várias questões do nosso município. Agradeço muito, pois ela tem cooperado e feito a diferença. Hoje, vejo o resultado de ter escolhido uma deputada que está realmente perto da gente", disse.



O prefeito de Nova Mamoré, também presente na entrega, destacou a importância da van odontológica. "Com o 'Odonto em Casa', vamos poder levar atendimento direto às casas dos moradores, inclusive nas áreas mais distantes e nos distritos. A ambulância também será fundamental, levando pacientes diretamente para a capital. Agora, nossa comunidade sabe que, quando precisar, terá um serviço de saúde à disposição", afirmou o prefeito.



O morador Eguiberto Mendes também comemorou a chegada dos novos serviços. "A van odontológica vai atender nossos bairros de forma digna, com um tratamento eficiente. Esses investimentos fortalecem nosso município e garantem que todos tenham acesso aos cuidados que merecem", ressaltou.



A deputada Dra. Taissa Sousa, visivelmente satisfeita com a entrega, destacou o significado da ação. "É uma alegria enorme saber que moradores dos distritos e bairros mais distantes terão acesso a atendimento odontológico. A ambulância é necessária para o transporte de pacientes para a capital, mas em breve, nosso hospital de Guajará-Mirim estará pronto, o que vai reduzir ainda mais essa necessidade", afirmou Dra. Taissa.



A deputada também destacou a importância de seu papel como representante da população, ressaltando que ações como essas são uma obrigação de quem exerce um cargo público. "É nossa obrigação como parlamentar, levar o recurso do povo para o povo. Sabemos que muitos não têm condições de realizar um tratamento odontológico, e minha maior alegria é ver que, com isso, estamos ajudando a transformar a vida dessas pessoas. A minha motivação é o povo, é vê-los tendo acesso a um serviço digno", expressou.



Com esse investimento, Nova Mamoré avança, trazendo mais qualidade de vida e dignidade para seus moradores, que agora podem contar com um atendimento mais próximo e eficiente, sem a necessidade de grandes deslocamentos. A esperança de uma saúde melhor segue, e a deputada Dra. Taissa Sousa reafirma o compromisso de continuar trabalhando em prol de quem mais precisa.



Texto: Rosa Rodrigues / Jornalista

Foto: Luís Gustavo / Assessoria Parlamentar