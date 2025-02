Presidente da CRE, Nelsinho Trad defende avanços no Mercosul

O senador estará à frente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) no biênio 2025-2026 - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) na quarta-feira (19), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) defendeu avanços nas questões relacionadas ao Mercosul.

— Estamos em um instante em que a pauta do comércio global domina os debates. A cada declaração que os Estados Unidos dão para o mundo há repercussão na questão comercial. As querras que estão ocorrendo mundo afora repercutem no Brasil — declarou.

Na avaliação dele, os temas relacionados ao mercado global serão predominantes em debates, discussões e audiências públicas a serem realizadas na comissão. O senador disse que é preciso estar preparado para dar a melhor resposta possível, de forma a resguardar os interesses do Brasil.

— Vamos procurar trazer os melhores quadros para nos assessorar e contar com a contribuição de senadores experientes. Ou seja, nós temos tudo para produzir um excelente trabalho com os quadros que a gente tem na comissão — afirmou.

Além disso, ele também apontou a importância do Mercosul para Mato Grosso do Sul, estado que ele representa.

Nelsinho, que já havia comandado a CRE entre 2019 e 2020, atualmente preside a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul e o Parlamento Amazônico (Parlamaz), além de liderar a Frente Parlamentar Internacional do Corredor Bioceânico.