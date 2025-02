Inauguração da Praça e Quadra Poliesportiva do Jardim Europa será na próxima sexta-feira, 21, às 18h

A Prefeitura de Jaru trabalha nos últimos ajustes para a inauguração da Praça Pública e Quadra Poliesportiva do Conjunto Habitacional Jardim Europa. A solenidade está marcada para a próxima sexta-feira, 21 de fevereiro, às 18h e acontecerá, na Rua Portugal, esquina com a Roma, nas imediações dos empreendimentos.

O evento contará com jogos amistosos entre os alunos da Escolinha de Futsal da Prefeitura de Jaru, a presença de diversas autoridades, além de membros da comunidade.

O prefeito Jeverson Lima destacou que os investimentos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar destinada pelo senador Marcos Rogério, mais contrapartida com recursos próprios da Prefeitura.

A obra inclui uma quadra poliesportiva para a prática de diversas atividades, praça equipada com pergolados, bancos e jardinagem. “O espaço também conta com iluminação de LED e um ponto de ônibus coberto, oferecendo mais conforto para os estudantes que utilizam o transporte escolar. A praça tem muito potencial para se tornar um dos principais pontos de encontro dos moradores do bairro”, completou.