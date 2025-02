Prazo para entrega das declarações de faturamento para MEI já está aberto

A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic) informa que já está aberto o prazo para a entrega das Declarações Anuais de Faturamento do Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI). O procedimento, obrigatório para todos os MEI, deve ser realizado até o dia 31 de maio na Casa do Empreendedor, com atendimento gratuito.

Os microempreendedores individuais devem comparecer ao local de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h, levando seus documentos pessoais e CNPJ para efetuar a declaração. A entrega da DASN-SIMEI é essencial para manter o CNPJ regular e evitar multas ou outras penalidades.

A Semtic reforça a importância de não deixar para a última hora, garantindo que todos os MEI do município estejam em conformidade com suas obrigações fiscais.

Para mais informações, os interessados podem procurar a Casa do Empreendedor ou entrar em contato através do whatsapp (69) 3322 6727.