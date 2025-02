Futevôlei pode se tornar modalidade esportiva oficial no Brasil

Inventado nas praias do Rio de Janeiro, o futevôlei é um esporte que mescla futebol com vôlei - Foto: lazyllama/Adobe Stock

Criado nas praias do Rio de Janeiro nos anos 1960, o futevôlei — esporte que mistura o futebol e o vôlei — pode ganhar reconhecimento oficial no Brasil. O Senado analisa um projeto do senador Romário (PL-RJ) que propõe incluir a modalidade na legislação esportiva e estabelecer políticas de incentivo. A proposta prevê a criação de espaços públicos adequados, formação de treinadores e realização de eventos para divulgar o esporte.

O PL 423/2025 estabelece que o futevôlei será oficialmente reconhecido como modalidade esportiva e define seis diretrizes para incentivar sua prática:

Construção de quadras em praças, parques e praias;

Realização de eventos esportivos e culturais;

Capacitação de monitores e treinadores;

Parcerias com escolas para inclusão do futevôlei nas atividades extracurriculares;

Campanhas educativas sobre os benefícios do esporte;

Programas para levar a modalidade a comunidades carentes, com apoio de organizações esportivas e sociais.

O projeto também autoriza o governo a criar incentivos para o futevôlei e estabelecer regras para sua regulamentação.

“O futevôlei é muito mais do que um esporte. É um movimento que nasceu nas areias quentes de Copacabana, moldado pela criatividade e pela paixão inata dos brasileiros por transformar espaços e bolas em poesia corporal”, argumenta Romário.

O senador destaca que o futevôlei surgiu como alternativa à proibição do futebol em algumas áreas de praia e cresceu sem apoio oficial, tornando-se um esporte praticado em diversos países.

“Reconhecer o futevôlei como modalidade esportiva é, acima de tudo, reconhecer o Brasil em sua essência mais pura: criativo, resiliente, inclusivo”, afirma.

A proposta ainda não foi encaminhada para as comissões temáticas do Senado.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Isabela Villar