Flávio Arns é o novo presidente da CCT

O senador Flávio Arns (PSB-PR) foi eleito por aclamação nesta quarta-feira (19) presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) para o biênio 2025-2026. Arns observou que o avanço tecnológico deve servir à evolução social e à melhoria da qualidade de vida da população, com ênfase em setores como educação, saúde e segurança digital. Ele prometeu que a CCT tratará dos temas com “transversalidade”. O novo presidente da CCT também garantiu a participação ativa da sociedade nos trabalhos da comissão.

— Acredito sempre que a união é a força motriz das nossas grandes realizações. Por isso, conto com cada membro deste colegiado para conduzirmos esta missão de forma conjunta, em diálogo permanente com a sociedade civil em favor de políticas públicas que impulsionem com segurança o avanço científico e tecnológico.

Flávio Arns acrescentou que a CCT deve estar atenta ao apoio às pessoas mais vulneráveis, especialmente aquelas com deficiências e doenças raras. Ele associou a construção de uma educação “mais inclusiva e preparada para os desafios do futuro” com a garantia, no curto prazo, de acesso à internet de alta velocidade em todas as escolas públicas, e cobrou a regulamentação da Inteligência Artificial.

— [Há] modelos de Inteligência Artificial capazes de prever estruturas e proteínas, possibilitando a criação de medicamentos mais baratos. No entanto, também estamos diante dos desafios quanto ao mau uso dessa tecnologia. Por isso, queremos fomentar debates para elaborar legislações que mitiguem seus riscos e garantam que a inteligência artificial seja utilizada de forma ética e responsável.

O senador mencionou a importância do financiamento de pesquisas e infraestrutura tecnológica, e anunciou a solicitação de estudos sobre a questão orçamentária do setor. Arns espera poder receber na CCT a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, para discutir o assunto.