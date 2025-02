Investimentos em mais de 36 quilômetros na RO-370 beneficiam Colorado do Oeste e Cabixi

O governo de Rondônia avança nos serviços de melhorias da infraestrutura viária do estado. Foram concluídos pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) mais de 36 quilômetros de microrrevestimento asfáltico na RO-370, na sexta-feira (14), no trecho que liga Colorado do Oeste a Cabixi. A iniciativa visa aumentar a durabilidade da via, proporcionar mais segurança aos motoristas e otimizar a trafegabilidade na região.

O trabalho foi realizado sob a coordenação das usinas de asfalto do Departamento. De acordo com o coordenador, Lucas Albuquerque, o microrrevestimento garante maior segurança e resistência no asfalto, além de contribuir com o desenvolvimento da região. “Essa é uma Rodovia estratégica para a economia da região, pois facilita o escoamento da produção agrícola e garante melhores condições de transporte para os moradores”, evidenciou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos na infraestrutura rodoviária do estado são fundamentais para garantir estradas em boas condições para a população, promovendo o desenvolvimento e segurança para quem precisa se deslocar.

Israel Lopes mora em uma linha próxima à Rodovia-370

Israel Lopes mora em uma linha próxima à Rodovia-370 e fez questão de conferir a obra de perto. “O serviço aqui está muito bom. Para mim, que ando de bike todos os dias, agora está excelente. Vou pedalar sem buraco e nenhum risco de cair. Esse microrrevestimento trouxe mais segurança não só para mim, mas para todos que passam por essa Rodovia”, disse o morador.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou a relevância da obra para a infraestrutura estadual. “Estamos trabalhando continuamente nas rodovias do estado, a fim de garantir melhores condições de tráfego e segurança para os rondonienses. O microrrevestimento realizado na RO-370 é um passo importante para manter a durabilidade dessa via tão essencial para a região.”

Com essas melhorias, o governo do estado reforça a missão de modernizar e manter as rodovias estaduais, promovendo o bem-estar da população e impulsionando a economia local.