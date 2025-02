Secretaria de Obras segue com a operação tapa-buracos para melhorar a mobilidade urbana

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEMOD), segue realizando a operação tapa-buracos em diversas vias da cidade. O objetivo é melhorar as condições de tráfego, garantindo mais segurança e mobilidade para motoristas e pedestres.

Inicialmente, os trabalhos estão sendo concentrados nas ruas com maior volume de circulação de veículos, pois essas vias recebem um fluxo intenso diariamente, o que exige prioridade na manutenção. No entanto, a operação seguirá avançando até contemplar todas as ruas e bairros da cidade.

A ação faz parte do compromisso da administração municipal em manter a infraestrutura urbana em boas condições, contribuindo para a qualidade de vida da população. "Nosso planejamento prioriza as vias mais movimentadas para garantir que a recuperação do asfalto beneficie o maior número de pessoas o mais rápido possível. Mas todos os bairros serão atendidos dentro do cronograma de execução", destacou o Secretário de Agostinho Lara.

A Prefeitura reforça que os serviços seguem um planejamento técnico para garantir eficiência e durabilidade das melhorias. Além disso, pede a compreensão da população durante a execução dos trabalhos e orienta os condutores a redobrar a atenção nas áreas onde as equipes estão atuando.