Ações de inclusão e desenvolvimento social são fortalecidas com entrega de recurso à Apae de Cerejeiras

Há quatro dias de completar 36 anos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município de Cerejeiras recebeu do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) na segunda-feira (17), um recurso no valor de R$ 100 mil, destinado à compra de materiais permanentes para implantação de uma sala multissensorial. A entidade foi selecionada pelo Edital de Chamamento Público nº 05/CODH.

A Apae faz parte das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que promovem e garantem direitos humanos, com foco em famílias em situação de vulnerabilidade, atende 114 alunos; e possui 27 funcionários, entre professores, psicólogos, cuidadores, administrativos e motoristas.

Segundo a diretora pedagógica da Apae de Cerejeiras, Gisleine Soares, com o recurso, as ações de inclusão e desenvolvimento social serão reforçadas. “O material sensorial tem capacidade para melhorar o tratamento dos alunos com o Transtorno Espectro Autista (TEA). O recurso nos alegrou muito, nos abriu uma expectativa, não tínhamos condições financeiras para montar, esta é a primeira sala sensorial na região do Cone Sul do estado. É uma motivação para continuar. Acreditava que nunca teríamos condições de ter uma sala multissensor, é um sonho realizado”, comemorou.

A mãe atípica, Emiliana Paulina da Silva, falou da relevância da sala para o atendimento do filho. “O Heitor tem o grau 3 do TEA e com a sala multissensorial, ele vai poder se desenvolver melhor, interagir mais com outras crianças e progredir.”

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a atuação da Apae é importante para complementar as políticas públicas estaduais e garantir os direitos humanos, com atendimento às necessidades das populações vulneráveis, como crianças, adolescentes, mulheres, idosos e imigrantes.

Emiliana acompanha o desenvolvimento do filho durante as aulas

“As entidades que fazem parte das Organizações da Sociedade Civil promovem e garantem direitos humanos com foco em famílias em situação de vulnerabilidade, e isso tem contribuído com a melhoria da qualidade de vida em Rondônia, fortalecendo as ações do governo já em prática. Além disso, o chamamento público feito por meio da Seas dá oportunidade ao terceiro setor para implementar, junto ao governo, outros projetos que atendam às necessidades da população de Rondônia”, ressaltou Marcos Rocha.

A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou que o público-alvo das entidades selecionadas pela Secretaria são pessoas com deficiência, dependentes químicos, imigrantes, refugiados, entre outros grupos em situação de risco. “O intuito é proporcionar a essas entidades, condições para que ofereçam serviços com melhores condições para as pessoas em situação vulnerável.”

TERCEIRO SETOR

Em outubro de 2024, o governo de Rondônia selecionou 10 entidades das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para recebimento de recursos à aquisição de materiais permanentes por meio de despesa de capital, visando promover e garantir direitos humanos, com foco em pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.

O edital teve etapas eliminatórias e classificatórias de propostas de entidades do Terceiro Setor para fortalecimento e promoção de direitos humanos. Cada entidade recebe até R$ 100 mil para implementar projetos que atendem a estas necessidades. O repasse total é de cerca de R$ 1 milhão, e a entrega dos cheques começou em Porto Velho, com continuidade em outros municípios. O público-alvo concentrava em pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, tais como: populações com deficiências, dependentes químicos, imigrantes, refugiados, entre outros grupos em risco.