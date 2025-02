Senado recebe presidente de Portugal

Senador Eduardo Gomes recebeu Marcelo Rebelo de Sousa no Salão Nobre do Senado - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O Senado recebeu nesta terça-feira (18) a visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Ele foi recebido no Salão Nobre pelo vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes (PL-TO). Rebelo de Sousa cumprimentou os senadores, destacou os laços culturais e históricos entre Brasil e Portugal e afirmou que o Brasil é "uma potência".

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), presenteou o líder de Portugal com três obras publicadas pela gráfica do Senado. Para Randolfe, Rebelo de Sousa é "o mais brasileiro" de todos os presidentes portugueses.

Uma comitiva de 12 senadores tacompanhou o encontro. Os embaixadores do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, e de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, também participaram.

Agenda

Marcelo Rebelo de Sousa está no Brasil para participar da 14ª edição da Cimeira Brasil-Portugal, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento ocorre em Brasília na quarta-feira (19). Líderes dos dois países se reunirão para discutir e fortalecer a cooperação bilateral em diversas áreas, como defesa, segurança, justiça, ciência, meio ambiente, comércio, saúde e cultura. Temas como xenofobia contra brasileiros em Portugal e validação de diplomas também estarão em debate.

O presidente português iniciou a visita ao país por Recife (PE), na segunda-feira (17), quando recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Ainda nesta terça, Rebelo de Sousa deve ter um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e outro com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso.

Presidente Marcelo Rebelo de Sousa chega ao Palácio do Congresso Nacional acompanhado de embaixadores - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Comitiva de senadores, à direita, acompanha recepção ao presidente de Portugal - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado