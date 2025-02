Prefeitura de Jaru renova convênio com o Lar do Idoso Manoel Clemente; repasse anual é de quase R$ 1 milhão

A Prefeitura de Jaru, renovou o convênio de repasse financeiro para o Lar do Idoso Manoel Clemente, assegurando assim a continuidade de suporte à instituição. A entidade recebe mensalmente do município um montante de R$ 80 mil totalizando quase R$ 1 milhão durante o ano.

Os recursos são destinados à manutenção da entidade, que atualmente atende 24 idosos e conta com uma equipe de 22 profissionais.

Além do apoio financeiro, a prefeitura também contribuiu com doações de equipamentos, como computadores, além de materiais para a melhoria da infraestrutura do prédio e da lavanderia.

Na manhã da última sexta-feira (14), o prefeito Jeverson Lima e o vice-prefeito Grécio Benedito visitaram a instituição para entregar o termo de fomento.

Jeverson ressaltou que o investimento busca proporcionar mais conforto e dignidade aos idosos que tiveram um papel essencial na construção do município. “É mais que um compromisso, é um ato de amor e gratidão”, afirmou.

Ele também parabenizou a diretoria da entidade pelo trabalho dedicado e responsável, “Quero em nome do Valério, presidente do Lar do Idoso, Celso Miquelini, vice-presidente agradecer por toda dedicação empenhada nesta missão, agradeço ainda, ao Defensor Público Dr. Lucas do Couto pela parceria”, ressaltou.