Integração amplia área de comércio à indústria de peixes do Vale do Paraíso

Vale do Paraíso, localizado na região do Vale do Guaporé, a cerca de 360 quilômetros de Porto Velho, é o primeiro município de Rondônia a ter uma unidade de beneficiamento de pescados e derivados integrada ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA), o que habilita a indústria a comercializar seus produtos em todo o território brasileiro.

A Portaria que reconhece a integração do estabelecimento ao Sisbi-POA foi publicada na terça-feira (11), pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado (Idaron), por meio da Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Gipoa). “A partir deste reconhecimento, a indústria de pescados, localizada no Vale do Paraíso está apta a comercializar seus produtos em qualquer região do Brasil”, salientou o presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres.

A gerente de inspeção da Agência, Clariana Lins Lacerda, explica que, o estabelecimento é registrado no Serviço de Inspeção Estadual desde 2017 e tem capacidade para beneficiar até oito toneladas de pescado por dia. “Dentre os produtos aprovados pelo estabelecimento estão: filé, costela, lombo, ventrecha posta, banda das espécies de Tambaqui, pintado, pirarucu e outros peixes”, acentuou.

“O comprometimento e esforço dos servidores da Idaron, que foram fundamentais para que Rondônia alcançasse a ampliação do escopo de pescados, ovos e leite e derivados no ano de 2024, possibilitando que mais indústrias possam crescer e se destacar no mercado nacional”, pontuou gerente

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a integração das indústrias junto ao Sisbi-POA proporciona uma maior oferta de alimentos saudáveis aos consumidores. “O trabalho de inspeção da Idaron facilita a inclusão dos produtos da agricultura familiar no mercado formal, fortalece os municípios, fomentando a integração e incentivando o desenvolvimento local e territorial, além de diminuir o comércio de produtos clandestinos”,ressaltou.

SISB/POA

O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal faz parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), que padroniza e harmoniza os procedimentos de inspeção dos produtos de origem animal, para garantir a inocuidade e segurança alimentar.

Para requerer integração ao Sisbi, os estabelecimentos precisam cumprir o que preconiza a Instrução Normativa nº 3/2022/IDARON-GIPOA, que estabelece os procedimentos e as etapas para solicitação de adesão ao selo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Mais de 30 agroindústrias rondonienses, que são registradas no Serviço de Inspeção Estadual podem ser beneficiadas.