Prefeitura recebe propostas de Organização Social para gestão do atendimento em saúde a pessoas com TEA

A Prefeitura de Vilhena realizou na última quinta-feira, 13, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a sessão pública para a entrega dos envelopes de habilitação e proposta de trabalho, referentes aos Edital de Chamamento Público n° 001/2025 da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

O processo tem como objetivo contratar uma organização social para gerenciar, operacionalizar e executar serviços assistenciais voltados ao Atendimento Especializado em Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A sessão foi conduzida pela Comissão de Chamamento Público, que permitiu um prazo de até 10 minutos de tolerância para o recebimento dos envelopes I e II. Durante o certame, apenas a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Vilhena (Amavi) participou, entregando a documentação exigida.

Após recebimento, conferência e rubrica do envelope I e documentos, a sessão foi suspensa para análise das propostas. O resultado será divulgado nesta segunda-feira (17).

A próxima etapa ocorrerá no dia 28 de fevereiro, com a sessão pública para a abertura do Envelope II. Após a homologação e publicação do resultado, a entidade selecionada terá até cinco dias corridos, a partir da convocação, para assinar o Contrato de Gestão. A convocação será feita por meio do site oficial da Prefeitura (www.vilhena.ro.gov.br), do Diário Oficial do Município e do e-mail cadastrado previamente.

A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube e permanecerá disponível para consulta nos links: https://www.youtube.com/live/N_96eG-oXCc e https://www.youtube.com/live/FuHeUW0KsRg .