Cirone faz entregas e ouve lideranças no Cone Sul

Fazer entregas de recursos e ouvir parceiros políticos e representantes de segmentos sociais. Esses foram os objetivos da visita do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) aos municípios do cone sul do Estado, nos dias 12 e 13 deste mês. “Fizemos entregas de empenhos de recursos para obras de melhorias em escolas e de material esportivo para crianças e adolescentes, além de ouvir os representantes locais, sobre as necessidades da população de cada município”, explicou Cirone.



Em Vilhena, Cirone fez a entrega, ao prefeito Flori Cordeiro de Miranda Júnior, de um empenho de R$ 445 mil, para a compra de duas camionetas para a área da educação e de R$ 350 mil para a construção de banheiros na Escola Bianca e Leonardo. Ele esteve acompanhado pela vereadora Amanda Areval, com quem manteve outras reuniões sobre necessidades locais.



Em Colorado, a entrega foi de cerca de 270 kits de material esportivo, para atender crianças e adolescentes de projetos sociais da Escola Estrelinha do Futuro e da Arena Fitnness. No município, Cirone também fez visitas e participou de reuniões com a vereadora Michelly Martins.



Em Cerejeiras, acompanhado pela vereadora Gercimara Barbosa, o deputado participou de reuniões e fez visitas à APAE e ao Feirão do Produtor. No município, ele também recebeu novas reivindicações, em relação a projetos em andamento e outras ações.



Em Chupinguaia, Cirone se reuniu com a vereadora Maria do Guaporé, para ouvir suas reivindicações, em favor da população local. Já estão assegurados, pelo deputado, cerca de R$ 300 mil para a reforma da quadra da Escola Valter José Zanella, localizada no distrito do Guaporé.