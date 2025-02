Obra da Ciretran de Guajará-Mirim está 80% concluída e será entregue no primeiro semestre de 2025

A equipe técnica do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) visitou, na quarta-feira (12), a obra de reforma e ampliação da unidade Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Guajará-Mirim. Os trabalhos estão aproximadamente 80% concluídos, e a previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2025. Além da obra, o Detran-RO entregou uma caminhonete para as atividades diárias da unidade. Ao todo, estão sendo investidos no trabalho de reforma e ampliação; mobiliário, centrais de ar e entrega de veículo, recurso de cerca de R$ 2 milhões.

A Ciretran de Guajará-Mirim é a primeira do estado projetada para adotar um modelo moderno e eficiente de ambiente de trabalho, inspirado em práticas utilizadas em agências bancárias, oportunizando mais conforto na procura pelos serviços oferecidos pelo Detran-RO. O novo conceito de organização da Ciretran de Guajará-Mirim visa otimizar o fluxo de pessoas, proporcionando um atendimento mais ágil e organizado, com a criação de espaços amplos, verdes, iluminados e de fácil acesso.

O governador do estado, Marcos Rocha, destaca que, os investimentos na infraestrutura visam oferecer maior adequação e uma melhor experiência aos usuários.

AVANÇOS NA OBRA

A nova unidade oferecerá uma experiência mais confortável e prática aos usuários, que poderão ser atendidos de forma mais rápida e sem aglomerações. Além disso, o ambiente contará com uma área exclusiva, reservada para atendimento privado dos despachantes.

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

O projeto também contempla o Espaço 60+, iniciativa criada pelo Detran-RO, para garantir um atendimento prioritário às pessoas idosas. Todo o mobiliário, composto por computadores, centrais de ar, mesas, estofados, entres outros, será trocado para melhorar a funcionalidade dos serviços. Joicilene Lima, chefe do Núcleo de Ciretrans e Postos Avançados analisa que, “com esse projeto, a unidade aumentará a capacidade de atendimento ao público, melhorando a eficiência do serviço.”