Crianças e adolescentes de Colorado recebem material esportivo

Cerca de 270 crianças e adolescentes da Escola Estrelinha do Futuro e da Arena Fitnness, de Colorado do Oeste, foram contemplados com kits esportivos. O material foi adquirido com recursos assegurados pelo deputado Cirone Deiró (União Brasil), que se deslocou ao município, nesta quarta-feira (12), para participar da solenidade de entrega. Durante sua estada em Colorado, Cirone participou de diversas reuniões, acompanhado pela vereadora Michelly Martins, com o objetivo de ouvir as necessidades da população local.

Cirone disse que assegurou os recursos, a pedido do então vereador João Vitor e que se sentia feliz ao contribuir com o bom andamento dos projetos sociais desenvolvidos no município. “O esporte é uma das principais opções de lazer de nosso estado e através dele, podemos dar a oportunidade para que as crianças possam gastar energia, aprender e se divertir”, disse.

A vice-prefeita Maria Marlúcia de Almeida, a vereadora Michelly Martins e o vereador Ivandro Buzanelo, representante da Escola Estrelinha do Futuro, destacaram a importância do investimento. “Que você, deputado Cirone, possa ter outros mandatos, para dar sequência ao trabalho que vem desenvolvendo em favor de Colorado”, disse Marlúcia.

O sensei da Arena Fitnness, Alick Ruan, também afirmou que a chegada do material vai contribuir com o bom andamento do projeto social da instituição. “Agradecemos muito ao deputado Cirone, porque esses kits serão de grande importância para nossos alunos, durante competições estaduais e nacionais”, disse Alick Ruan.