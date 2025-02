Prefeitura de Jaru realiza manutenção em trechos da Linha 610 no distrito de Bom Jesus

Mesmo no período chuvoso, a prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, realiza continuamente os serviços de manutenção nas estradas rurais do município.

Desta vez, a ação acontece em alguns pontos da Linha 610, no distrito de Bom Jesus, onde as equipes trabalham com patrolamento, encascalhamento, correção do aterro, entre outros serviços necessários.

De acordo com o secretário Seminsp, Chrystian Figueiredo, o trabalho garante a trafegabilidade de veículos e pedestres na região.

Chrystian lembrou ainda, que toda é executada com maquinários e servidores próprios da prefeitura de Jaru.