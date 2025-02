Instituto de Previdência dos servidores de Rolim de Moura se consolida como referência em gestão previdenciária em Rondônia

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Rolim de Moura-RO (ROLIM PREVI), pela segunda vez consecutiva consolidou sua posição como referência em gestão previdenciária ao alcançar o 1º lugar no ranking de rentabilidade dos Institutos Municipais de Previdência em 2024 no Estado de Rondônia. Com uma rentabilidade impressionante de (11,29%) sendo o único Instituto a bater meta atuarial estipulada pelo Ministério da Previdência no estado de Rondônia, bem à frente dos demais Institutos.

Esse resultado reflete a competência da equipe gestora do ROLIM PREVI, que tem se dedicado incansavelmente à administração responsável e eficiente dos recursos previdenciários com um patrimônio com mais 205 milhões em ativos. Sob a liderança do Superintendente Felipin, o instituto adotou práticas modernas de governança e buscou soluções inovadoras para garantir a sustentabilidade financeira a curto e longo prazo hoje acumulando o patrimônio em ativos financeiros em mais de 205.000.000,00.

O Comitê de Investimento, sob a liderança do presidente Sergio Dias de Camargo e seus membros Jose Luiz Alves Felipin, Luiz Carlos Leal, Lucas Messias Marcos, Leandro Coelho Dias. Conselho Deliberativo liderado Por Luiz Carlos Leal e demais membros Jaqueline Oliveira dos Santos, José Luiz Alves Felipin, Lucas Messias Marcos, Maria Aparecida Cavalcante de Albuquerque, Jair Antônio Ferrari, Cleni Salete Vieira, Marlene Aparecida Coviaque da Silva, Vaniz Walber e Juliana Esteves dos S. Pansini e o Conselho fiscal liderado pelo presidente, Márcio Aparecido Atiles Mateus, Leandro Coelho Dias, Edeliano Erdmann, Edglei Vieira da Silva e Solange Ferreira Jordão tem sido excepcional para o sucesso do Rolim previ.

O ROLIM PREVI conta com equipe administrativa 100% e certificada e com seus conselheiros com mais de 90% certificadas pelo programa Pró-Gestão, que certifica a excelência institucional dos regimes próprios de previdência, reforça o compromisso do instituto com a melhoria contínua e a transparência.

Este desempenho ressalta a importância de uma gestão previdenciária bem estruturada e compromisso e responsabilidade do Gestor municipal em efetuar os repasse em dia. O ROLIM PREVI modelo a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de outros municípios que buscam aprimorar seus regimes próprios, demonstrando que é possível aliar responsabilidade fiscal, modernização administrativa e resultados concretos, consolidando-se como um modelo de excelência na administração pública. Com esse destaque, o ROLIM PREVI reafirma seu compromisso em continuar avançando, investindo em práticas sustentáveis e garantindo um futuro seguro para os servidores públicos municipais.

Com os resultados financeiros expressivos, o ROLIM PREVI se destaca pela proximidade com os servidores municipais, oferecendo suporte e benefícios de forma humanizada e eficiente. A equipe não mede esforços para atender as demandas e proporcionar segurança aos segurados, que confiam na solidez do instituto.