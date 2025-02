Unidade de Pronto Atendimento de Vilhena recebe novos equipamentos e mobiliários

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA24h) de Vilhena recebeu, no último sábado, 08, um reforço em sua estrutura com a chegada de novos móveis e equipamentos. O investimento, no valor de R$ 300 mil, foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva.

A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Flori Cordeiro, do secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, do deputado Ezequiel Neiva, dos vereadores Silvano Pessoa e Rose da Saúde, além de dirigentes da Santa Casa de Chavantes e médicos que atuam na unidade.

Entre as melhorias implementadas, todas as longarinas do saguão de entrada foram substituídas, proporcionando mais conforto aos pacientes que aguardam atendimento. Também foram adquiridas poltronas para o procedimento de coleta de sangue e para os acompanhantes dos pacientes internados.

Para garantir mais eficiência e comodidade aos profissionais da saúde, os computadores da recepção foram renovados, otimizando o atendimento. Além disso, o setor de repouso dos colaboradores recebeu novas camas e armários, enquanto o setor administrativo foi equipado com mesas, cadeiras, TVs e uma geladeira, proporcionando melhores condições de trabalho.