CPI da Manipulação de Apostas poderá ser prorrogada por mais 45 dias

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) quer prorrogar por mais 45 dias os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas . A previsão inicial era que a comissão funcionasse somente até 15 de fevereiro, ou seja, até este final de semana.

Kajuru, que é o presidente da CPI, apresentou um requerimento à Secretaria-Geral da Mesa do Senado solicitando os 45 dias adicionais.

No documento, ele destaca que a prorrogação é necessária devido à falta de quórum mínimo para as reuniões que estavam previstas para terça-feira (11) e esta quarta-feira (12). O relatório final da comissão, sob a responsabilidade do senador Romário (PL-RJ), deveria ser apresentado nessas reuniões.

O quórum mínimo, nesse caso, é de seis senadores.

Instalada em abril de 2024, essa CPI tem o objetivo de investigar denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, com o possível envolvimento de jogadores, dirigentes e empresas de apostas.