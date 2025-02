Deputado Jean Mendonça libera R$ 290 mil para compra de ambulância em Colorado do Oeste

O deputado estadual Jean Mendonça (PL) confirmou a liberação de R$ 290 mil para a compra de uma ambulância destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Colorado do Oeste. O recurso, que já se encontra na conta da prefeitura, foi destinado após pedido do vereador Hélio da Borracharia (PL), que destacou a importância do veículo para o transporte de pacientes que necessitam de atendimento médico.

O vereador Hélio da Borracharia agradeceu a agilidade do deputado em atender à demanda, lembrando que a aquisição da ambulância foi um compromisso feito durante visitas aos bairros e à área rural do município. "Ao lado do prefeito Edinho da Rádio (PL), assumimos esse compromisso com a população. Agora, com o apoio do deputado Jean Mendonça, temos o recurso em mãos para garantir a compra", afirmou.

Jean Mendonça reforçou sua parceria com o prefeito Edinho da Rádio e o vereador Hélio da Borracharia, destacando o compromisso com o desenvolvimento de Colorado do Oeste e a melhoria da qualidade de vida dos moradores. "Estamos juntos para apoiar a administração municipal e garantir investimentos que beneficiem a população da cidade e do campo", disse o deputado.

O parlamentar também ressaltou a importância de parcerias como essa, que contam com o apoio do governador Coronel Marcos Rocha, para garantir mais recursos e melhorias para os municípios. "Estamos trabalhando para liberar mais investimentos e trazer avanços para os municípios", concluiu Mendonça, reafirmando sua responsabilidade com o desenvolvimento local.