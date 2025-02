Deputado Jean Mendonça libera recursos para compra de equipamentos hospitalares em Cabixi

O município de Cabixi recebeu um importante reforço para a área da saúde com a liberação de recursos destinados à compra de equipamentos hospitalares. O deputado Jean Mendonça atendeu ao pedido do prefeito Silvano Almeida, do vice-prefeito Fábio de Matos e dos vereadores Tourinho e Fábio Luz, garantindo os valores necessários para atender demandas emergenciais da rede municipal de saúde. O recurso já está disponível na conta da prefeitura.

Em recente visita ao gabinete do deputado, o vereador Tourinho agradeceu pela liberação dos recursos, destacando a importância da ação para suprir necessidades urgentes da população. Já o vereador Fábio Luz ressaltou que a parceria entre o deputado e a administração municipal trará benefícios imediatos, especialmente na área da saúde, reforçando o compromisso com o bem-estar dos moradores.

O prefeito Silvano Almeida também expressou gratidão pelo apoio do deputado, afirmando que os técnicos da secretaria municipal de saúde já estão trabalhando para agilizar a compra dos equipamentos. “Assumimos a administração com muitos compromissos que precisam ser honrados com a nossa população. O deputado Jean Mendonça está nos ajudando a atender demandas imediatas,” declarou o prefeito.

O deputado Jean Mendonça reafirmou seu compromisso com o fortalecimento da saúde em Cabixi, colocando seu gabinete à disposição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. “Seguimos juntos trabalhando para levar ainda mais benefícios para Cabixi,” concluiu o parlamentar, destacando a importância da união entre os poderes para garantir melhorias à população.